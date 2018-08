NASA lanzó la sonda espacial "Parker" hacia el Sol

La NASA lanzó este domingo desde Cabo Cañaveral una sonda espacial que busca ser "la misión que realizará las más cercanas observaciones a una estrella cuando viaje a través de la atmósfera solar, llamada corona", aseguró la agencia.

La sonda solar Parker, nombrada en honor al astrofísico Eugene Parker, tendrá una dura tarea: Contraintuitivamente, ir hacia el Sol exige un gasto de energía mucho mayor que –por ejemplo– ir a Marte. La razón es que la Tierra gira en su órbita muy deprisa (unos 100.000 Km/h), entonces para llegar a los planetas interiores como Venus o Mercurio, o a las cercanías del Sol, un vehículo espacial debe perder velocidad, no ganar. En este caso, la sonda Parker deberá reducir casi un 80% esa velocidad.

No existe cohete capaz de ejercer un frenado tan intenso. Es por eso que la sonda seguirá una trayectoria que la lleve a pasar siete veces a poca distancia de Venus. Normalmente este tipo de aproximaciones se hacen para ganar velocidad, pero ahora se hará para frenar, lo cual hará que la trayectoria de la Parker se vaya convirtiendo en una elipse muy alargada, cuyo extremo se aproxima cada vez más al Sol. La altura mínima (unos ridículos 4 millones de kilómetros) se alcanzará en el año 2025.

Nuestro Sol es la única estrella que puede estudiarse de cerca. Y guarda algunos misterios cuyo origen se remonta a más de siglo y medio atrás. Como la paradoja de la corona: ¿Por qué en esa región que corresponde a la alta atmósfera del Sol el gas –muy tenue- está a millones de grados de temperatura, mientras que en la “superficie” solo llega a unos modestos 6.000 grados? El mecanismo que explique esa sorprendente transferencia de energía sigue siendo desconocido. Tal vez cuando por fin complete su viaje de siete años la Parker ayude a desvelarlo.

3-2-1… and we have liftoff of Parker #SolarProbe atop @ULAlaunch’s #DeltaIV Heavy rocket. Tune in as we broadcast our mission to “touch” the Sun: https://t.co/T3F4bqeATB pic.twitter.com/Ah4023Vfvn