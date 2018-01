Nano Parra llamó a salir a la calle y bailar cueca: "Nada de llorar. Los muertos mueren y se van"

Uno de los sobrinos de Nicanor Parra, el cuequero Nano Parra, conversó con Radio ADN y reveló que todos los requerimientos del antipoeta que estipuló para su muerte en el poema "Últimas instrucciones" de su "Obra Gruesa" han sido cumplidos.

"Se está haciendo totalmente todo lo que él quería, hasta los más mínimos detalles", aseguró, relatando que llegó a la casa de la comuna de La Reina tras equivocar su ruta al principio. "Yo iba en viaje a la playa porque creí que estaba en Las Cruces, pero me llamaron y me dijeron que no, que estaba acá. Por eso vengo a ver si existe la posibilidad de entrar", dijo al arribar.

Afirmando atesorar a sus 80 años "recuerdos maravillosos" junto al también profesor y matemático, confesó que no conversaba con él hace cuatro años. "Ultimamente han habido otros acontecimientos que no nos han permitido estar juntos, pero cada vez que estuve con él fue una maravilla", expresó.

Además, hizo un llamado particular a la gente que quiere honrar su memoria. "Tienen que bailar cueca en homenaje a él. Toda la gente de Las Cruces y toda la gente de Chile", declaró Parra. "Yo invito a todos, sobre todo a los cuequeros, que salgan a las calles en homenaje a Nicanor Parra porque con eso se va a sentir maravillado", añadiendo que "en la peña vamos a celebrar con todo este acontecimiento. Es lo que quería él y es lo que nos gusta a todos nosotros cuando muramos. Que nos canten y toda la gente la revuelva como eran los velorios pasados", indicó.

Finalmente llamó a que su despedida no sea llorando, sino que "cantando y bailando cueca. Nada de llorar. Los muertos mueren y se van, chao".