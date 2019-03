Nano Calderón y su independencia: 'Quería saber si efectivamente me iba a acostumbrar'

Nano Calderón compartió una muy buena noticia esta semana, y es que el hijo de Raquel Calderón por fin se fue a vivir sólo tras un largo tiempo de espera.

En diciembre del año pasado el joven recibiría las llaves del departamento que compró en Las Condes, sin embargo, la entrega se atrasó. Luego, la nueva fecha era a fines de marzo de 2019, pero no se aguantó y arrendó un pequeño lugar para saber lo que es vivir sólo.

En conversación LUN, Nano contó que "llegó un punto en que dije: no aguanto más, quiero irme donde sea. De puro ansioso, como para hacer la previa y probar, me fui a vivir solo antes. Quería saber si efectivamente me iba a acostumbrar".

Una de las cosas más difícil para él y su independencia es el tema del orden y el lavado de loza, ya que "acá el que hace las cosas soy yo. Caché que si desordeno algo lo tengo que ordenar al tiro para que se mantengan ordenado. Me pasó con la ropa y con la loza: usaba un vaso y sacaba otro; ahora si hay uno sucio lo lavo y lo vuelvo a usar".

Además, contó que no hace fiestas en su casa, sólo juntas tranquilas con sus amigos más cercanos. Respecto a Hernán Calderón y Raquel aseguró que cada uno tomó de una manera distinta su decisión.

En esa línea, reveló que "mi papá fue como ya, está bien prueba. Mi mamá era la más preocupada de que siguiera haciendo todo normal, sobre todo los estudios. Ella fue una vez: la invité a comer algo, pero más que ir a verme, creo que fue a revisar qué tal iba el orden en la casa. Y vio que estaba todo ordenado".