"Nano" Calderón sobre su hermana: Es un asco de persona y me avergüenza

Esta semana Kel Calderón habló sobre la relación que tiene con su hermano "Nano" y de su actitud frente a las redes sociales, señalando que "es difícil pero lo adoro".

"A veces no estoy de acuerdo con muchas cosas que hace, como el contenido que sube a su Instagram. Creo que se equivoca, aunque está en edad de hacerlo", comentó en una entrevista a la revista Caras.

Sin embargo, Hernan Calderón Jr. no se quedó callado y arremetió contra su hermana mayor, asegurando que le "da asco".

A través de una serie de "stories" en Instagram, el universitario reveló el "verdadero" comportamiento de Raquel en ciertas ocasiones, como una forma de mostrar que no todo lo que dice la estudiante de derecho es verdad.

"Yo ya no recuerdo cuando fue la última vez que hablé con 'Kel' y me alegro que haya sido hace harto tiempo. Me da asco una persona así", publicó.

Frente a lo que dijo la modelo sobre que "Nano" se "encontraba perdido", el joven contestó que "me parece que estoy mucho más centrado escribiendo esto siendo las 3:16 am desde mi cama en mi departamento mientras que a esta hora la tenían que ir a buscar a la escalera del edificio, dado que andaba siempre vuelta en copete hasta en pelota…por no tener noción de dónde estaba", declaró.

"Para mi Kel no es mi hermana, es un asco de persona y me avergüenza. Para muchos yo seré un 'wn' tal por cual, pero soy real", concluyó.