Nano Calderón celebró el cumpleaños de su madre con lujosos regalos

Este martes Raquel Argandoña celebró su cumpleaños número 61 con una selecta lista de invitados, entre ellos Kel Calderón, quien viajó durante 22 horas para acompañar a su madre.

En esa instancia, hubo alguien que no se presentó y fue Hernán "Nano" Calderón, el hijo menor de la comunicadora, quien no asistió al evento para no encontrarse con su hermana luego de la fuerte pelea que protagonizaron hace unos meses.

Sin embargo, Nano no dejó pasar la oportunidad de acompañar a su madre, por lo que la tarde de este miércoles fue a visitarla a su casa, donde mostró los lujosos regalos que le dio a la panelista de Bienvenidos.

Se trata de dos paquetes de la marca Louis Vuitton, un gran ramo de rosas rojas y una tarjeta. Además, disfrutaron de una gran torta exclusiva.