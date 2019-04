Nanatsu no Taizai regresará con su tercera temporada este 2019

Nanatsu no Taizai, más conocido como The Seven Deadly Sins, es uno de los animes más populares del último tiempo. Basándose en el manga de Nakaba Suzuki, la serie suma dos temporadas, una miniserie de cuatro capítulos, dos OVAs y una película.

Al parecer, el anime protagonizado por Meliodas y sus amigos continuará pronto con una tercera temporada, ya que este fin de semana se filtró un póster en el que aparecen casi todos los personajes.

Según consignó Moetron, este afiche pertenece a The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods -La Ira de los Dioses-, una nueva ficción que será dirigida por Susumu Nishizawa y que verá la luz durante este año.

La imagen revelada presenta algunas alusiones a futuros arcos del manga de Suzuki, como los trajes que utiliza Meliodas, por lo que es muy posible que veamos la Guerra Santa en la que participarán los Siete Pecados Capitales.

Recordemos que la segunda entrega de Nanatsu no Taizai concluyó con Meliodas combatiendo contra el Clan de los Demonios, por lo que la trama principal debería concluirse con una nueva tanda de capítulos.