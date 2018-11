Nacho Gutiérrez se refirió a la salida de Karen Bejarano del matinal: Sería un error que renuncie

Este jueves Intrusos reveló que Karen Bejarano renunció a Muy Buenos Días, luego de una discusión con su ahora excompañero Ignacio Gutiérrez.

En ese entonces, Alejandra Valle expresó que "durante esta mañana hemos estado confirmando que Karen Bejarano, más conocida como Karen Paola, renunció al Muy Buenos Días". La renuncia se habría producido en medio de una reunión de pauta en donde ambos integrantes del matinal comenzaron a discutir y la exchica Mekano habría salido llorando.

Hasta ahora no se sabe cuál habría sido el motivo real de la salida de Bejarano, pero se cree que Karen había señalado que no tenía el espacio suficiente para dar sus opiniones, y que frente a esto Gutiérrez habría contestado que ella se encontraba "unos cambios" más abajo de lo que estaba todo el panel.

Tras las diversas especulaciones, fue el mismo Nacho Gutiérrez quien conversó con La Cuarta y explicó que él "no hablaría de pelea, fue una discusión, las he tenido en pauta y las voy a seguir teniendo. Ella me hizo una crítica abierta, yo la contesté y luego no seguimos conversando. Sería un error que renunciara por cosas que no sé qué le están pasando".

Karen Paola, en tanto, señaló al mismo medio que "estoy bien, pero no, no voy a hablar nada, agradezco la preocupación y la oportunidad, pero no tengo ganas".