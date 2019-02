Nacho Gutiérrez arremetió contra Carola de Moras por criticar a María Luisa Godoy

Este domingó comenzó el Festival de Viña 2019 y fue el debut de María Luisa Godoy y Martín Cárcamo como animadores.

La pareja ha recibido muchas críticas, incluso Carola de Moras, exanimadora del certamen también opinó en el matinal "Mucho Gusto".

La modelo desaprobó a la dupla de animadores y panel del matinal la apoyó. "Yo hubiese partido con la obertura (…) No había fuego, por ende entraron muy en frío los animadores, y en el discurso trataron de decir mucho, en poco tiempo", declaró De Moras.

Para luego referirse específicamente a María Luisa Godoy, primero elogiando el vestido "precioso" que usó, pero añadiendo que, no era el adecuado para la ocasión, ya que según sus palabras, tenía "poca iluminación". Y el cabello suelto tampoco le convenció, diciendo que no fue la mejor opción para ese look.

Según Carola, el festival requiere solemnidad, cosa que a su parecer no tuvieron los los animadores, ya que comenzaron a conversar con el público entre comerciales.

Ignacio Gutiérrez contra Carola de Moras

Al equipo de "Muy Buenos Días a Todos", donde María Luisa es la conductora, no les gustó mucho las opiniones de la exanimadora, e Ignacio Gutiérrez no tuvo problemas en responder a sus palabras.

"Yo esperaría más de los animadores de Viña (de años anteriores). Yo no esperaría que hoy Rafael Araneda saliera con una crítica tan pequeña. Cuesta tan poco que Carola de Moras muestre la hilacha", aseveró el periodista.

Agregando que las personas que no tienen talento "se quedan con lo que pasa en los comerciales, con la basta de los vestidos, y con el recoveco del bolsillo ¡Estamos hablando del Festival de Viña!", finalizó molesto, dejando entrever que la animadora carece de esta capacidad.

Es sabido que Ignacio y Carola no tienen una buena relación, debido a la salida que el periodista tuvo de Chilevisión, para posteriormente demandar al canal e invocar la Ley Zamudio, ocasión en que de Moras, quien era su compañera de matinal, no lo apoyó.