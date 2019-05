Nacha Michelson enfrentó a quienes la criticaron por íntimo video

Ignacia Michelson y Sargento Rap son una de las parejas más polémicas de la televisión nacional, ya que su pasional relación ha llamado la atención de los fanáticos de Resistiré.

Este fin de semana, la pareja volvió a causar gran polémica en redes sociales, luego de que MTV mostrara sin censura uno de sus fogosos encuentros íntimos, mientras que Mega no lo transmitió.

En el registro, Nacha y Sargento aparecen teniendo sexo de manera explícita, sin complicarse porque sus compañeros los escuchen o vean. Este momento fue difundido en Instagram por la cuenta copuchas de Resistiré, donde la modelo recibió la mayoría de las críticas.

Michelson y el mexicano respondieron a esa misma publicación con emojis de diablitos, pero luego la chilena enfrentó a los haters con una fotografía en su propia cuenta. A través de un romántico mensaje a Sargento, la estudiante de derecho escribió: "me da risa que critiquen que tuve relaciones, me imagino que lo anormal es no tenerlas si uno está en pareja".