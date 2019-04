Myriam Hernández regresa a la televisión con nuevo programa estelar de CHV

Myriam Hernández regresará a la televisión tras 13 años fuera de las pantallas, y lo hará de la mano de Chilevisión.

La cantante nacional será parte del nuevo programa del canal, llamado Yo Soy, el cual estará centrado en las imitaciones a artistas nacionales e internacionales.

La artista de 53 años es la primera confirmada del equipo de jueces del espacio, el cual está terminando su etapa de casting. Además, se informó que el programa irá en horario estelar y compartirá pantalla con Pasapalabra.

Sobre su regreso a la TV, Myriam señaló a La Tercera que "no hacía televisión desde 2006, cuando me despedí de animadora del Festival de Viña. Y de repente me llega esta invitación y me pareció un buen programa para volver a la televisión".

De esta manera, la intérprete de "Huele a Peligro" considera que este es su regreso oficial a la televisión nacional.