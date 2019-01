Museo de Nueva York cancela exposición dedicada a Jodorowsky por dichos sobre violación

El Museo del Barrio, en Manhattan, Nueva York, canceló una exhibición que iba a estar dedicada a Alejandro Jodorowsky por una declaración en las que realizador chileno afirmaba haber violado de verdad a una actriz durante la filmación de su clásico El Topo, en 1970.

"Estamos comprometidos a abordar temas complejos y desafiantes, pero tenemos la responsabilidad de hacerlo de una manera que genere diálogos y debates productivos. Sin embargo, aunque los problemas planteados por la práctica de Jodorowsky deben ser examinados, hemos llegado a la conclusión de que una exposición no es la plataforma adecuada para hacerlo en este momento”, explicó el director ejecutivo del museo, Patrick Charpenel, en un comunicado de prensa citado por Art Forum.

Las declaración de cineasta aparecieron en la colección de entrevistas "El Topo: A Book of the Film".

En ella, Jodorowsky describe la escena con la actriz Mara Lorenzio: “Fuimos al desierto con otras dos personas: el fotógrafo y un técnico. Nadie más. Yo dije: "No voy a ensayar. Solo habrá una toma porque será imposible repetirla. Gira las cámaras solo cuando te lo indique".

"Entonces le dije (a Lorenzio): 'El dolor no duele. Golpéame. Y ella me golpeó. Le dije: Más fuerte’. Y ella comenzó a golpearme muy fuerte, lo suficiente para romper una costilla... Me dolió durante una semana. Después de que me había golpeado el tiempo suficiente y lo suficientemente fuerte como para cansarla, dije: ‘Ahora es mi turno’. Rueden las cámaras. Y yo realmente. . . Yo realmente… Realmente la violé. Y ella gritó".

"Entonces (Lorenzio) me dijo que había sido violada antes. Verás, para mí el personaje es frígido hasta que ‘El Topo’ la viola. Y ella tiene un orgasmo".

En 2007, en conversación con la revista Empire, Jodorowsky se retractó y aseguró que penetró a la mujer con su consentimiento.