Murió la cantante Nancy Wilson, la 'estilista de canciones'

La cantante estadounidense de jazz Nancy Wilson, ganadora de un premio Grammy, ha muerto este jueves por la noche a los 81 años de edad, según ha informado su agente y publicista, Devra Hall Levy. La artista, que se había retirado de los escenarios en 2011, ha fallecido en su casa de Pioneertown (California) tras una larga enfermedad.

Wilson, influenciada por figuras como Dinah Washington o Nathaniel Adams Coles, publicó ocho álbumes que llegaron al top 20 en los éxitos de Billboard, una gran lista de popularidad de los 100 sencillos más vendidos en Estados Unidos. Entre sus canciones más conocidas están su versión de Guess Who I Saw Today (1960) o (You Don’t Know) How Glad I Am (1964). La artista fue una de las cantantes con la voz más elegante de los últimos cincuenta años. Etiquetada como artista de jazz o blues, se resistió a identificarse con una sola categoría, y se denominaba a sí misma como "estilista de canciones".

Nacida en Chillicothe (Ohio), Wilson fue la mayor de seis hermanos. De niña cantó en el coro de la iglesia, y ya cuando cursaba la escuela secundaria ganó un concurso de talentos patrocinado por una televisión local. Tras asistir brevemente al Central State College, realizó una gira por Ohio con la Carolyn Club Big Band de Rusty Bryant —saxofonista y cantante de jazz— y conoció a otros artistas, como Julian Edwin Adderley, quien la animó a mudarse a Nueva York.

