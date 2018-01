Murió la cantante France Gall, leyenda del pop francés

La cantante France Gall, icono de la Francia yeyé, falleció este domingo, a los 70 años, en Neuilly-sur-Seine, rico suburbio vecino a París, por complicaciones derivadas del cáncer que combatía desde hace dos años.

Un mes después de la muerte de Johnny Hallyday, desaparece otro mito de una época de la que quedan cada vez menos protagonistas: aquellos añorados sesenta en los que cantantes adolescentes de pronunciados tupés y faldas demasiado cortas para la moral imperante lograron revolucionar la música y la sociedad de su tiempo.

La cantante nació en 1947 en París, en una familia donde abundaban los intérpretes y compositores. Su padre fue Robert Gall, que escribió temas para Édith Piaf y Charles Aznavour, y su abuelo materno fue Paul Berthier, fundador de una exitosa coral religiosa que inspiró la película Los chicos del coro.

Su nombre de pila era Isabelle, pero le obligaron a cambiarlo para no ser confundida con Isabelle Aubret, otra cantante de éxito en la época (que, en realidad, se llamaba Thérèse). Gall debutó en 1963, a los 16 años, con Ne sois pas si bête. Un año más tarde, su encuentro con Serge Gainsbourg, entonces todavía semidesconocido, resultó decisivo: le escribió éxitos como N’écoute pas les idoles y Laisse tomber les filles, a los que sucederá Sacré Charlemagne, tema infantiloide y algo engorroso que le escribió su padre y que nunca le gustó, pero que logró colocar dos millones de copias.

Su consagración definitiva llegó al ganar el Festival de Eurovisión de 1965, donde representó a Luxemburgo con otro tema de Gainsbourg, Poupée de cire, poupée de son, que la convertirá en rostro popular en todo el continente. La nutrida etapa yeyé llegó a su final con el escándalo provocado por Les sucettes, otra canción de Gainsbourg, siempre adicto a los dobles sentidos, sobre una chica aficionada a chupar piruletas de anís. Gall, que no se percató de la referencia velada a las felaciones, dijo haberse sentida manipulada y humillada. “No me gusta suscitar el escándalo. Quiero que me quieran”, explicó Gall, convertida en Lolita a su pesar.

Más tarde, no dudó en renegar de aquellos años. "Borraría ese periodo. He conservado de él un recuerdo de malestar. No había escogido cantar ni exponerme. Las canciones no me pegaban, aunque adore las de Gainsbourg. Para los demás era un personaje turbio, con la identidad enmarañada”, explicó a Le Monde en 2004.

Tras una breve colaboración con Giorgio Moroder en la etapa más temprana del disco, fue su encuentro con el joven compositor Michel Berger, lejanamente vinculado a la familia yeyé, lo que dio impulso a su carrera. En 1974, La déclaration d’amour marcó el inicio de un nuevo ciclo musical y sentimental: dos años después, contrajeron matrimonio. "Nací cuando conocí a Michel, un poco como la Bella durmiente", solía decir Gall. El resto de su trayectoria musical estuvo vinculada a Berger, con quien grabaría grandes éxitos de los setenta y ochenta, como el musical Starmania, y temas como Musique, Si maman si, Évidemment o Ella elle l’a, homenaje a Ella Fitzgerald que triunfó en la Francia de Mitterrand.

La muerte de Berger, en 1992, víctima de una crisis cardiaca a los 44 años, dio un nuevo vuelco a su vida. Aquella desgracia vino seguida, solo un año después, de un primer cáncer de mama y, en 1997, de la muerte de su hija Pauline. Fue entonces cuando Gall decidió poner fin a su carrera. Nunca volvió a subirse a un escenario, con una única excepción: en 2000 aceptó cantar con Johnny Hallyday un tema firmado por Berger, Quelque chose de Tennessee. En 2015, coescribió el musical Résiste, homenaje a Berger, que tomaba el título de su mayor éxito conjunto, última gesta de una cantante más influyente de lo que la historia oficial ha querido contar.