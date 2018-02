Murió Dennis Edwards de The Temptations

El líder de la agrupación vocal The Temptations, Dennis Edwards, falleció a los 74 años aseguró su familia, un día antes de cumplir los 75.

La banda estadounidense fue formada en Detroit, Estados Unidos, en 1959 y es considerada por diversos medios especializados en música como el grupo vocal más influyente y exitoso de la historia del rock, gracias a canciones como "Papa was a Rollin Stone" y "My Girl".

The Temptations a lo largo de su existencia ha acumulado 13 discos de oro y 6 de platino, con 19 discos en el Top 20 entre 1964 y 1975.

Breaking: Dennis Edwards, former lead singer of The Temptations has died in Chicago - per family. He crooned the world over with “Cloud Nine" - “I Can't Get Next to You" & “Papa Was a Rollin' Stone.” Tomorrow, Edwards would have been 75. @cbschicago pic.twitter.com/HWESouATfl