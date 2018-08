Esta es la música que sonó en el trigésimosegundo programa de la temporada 2018 de MundoVivo.

01.- Zorongo - Aurora

02.- Peroche - Anticueca

03.- Ftochojitonies - The Athenians

04.- Amar Protibaader Bhasha - Khiyo

05.- Talgo/Working Bee - Trad.Attack!

06.- Oh Nu Kpa - Nii Okai Tagoe

07.- Loco Loco - La Mano Ajena

08.- Will Drink - Mr Zarko

09.- Primera marcha del pan - Merkén

10.- Takwaj - Nación Ekeko

11.- Aconcagua - Los Jaivas