MundoVivo trae lo mejor de la música de Madagascar, Brasil, Túnez y muchos lugares más

En el undécimo programa de la temporada de 2018 de MundoVivo escuchamos música de Madagascar, Brasil, Túnez y muchos lugares más.

Esta fue la música que sonó en este episodio, cuyo estreno es el domingo a las 10 de la mañana y su repetición los martes a las 21:00.

1.- Harvest - Vedan Kolod

2.- Lec glosie po rosie - WoWaKin

3.- Dicen - Francisco, el Hombre (con Francisca Valenzuela)

4.- Pollera Adolorida - Gypsy Kumbia Orchestra

5.- Fik Naani - Yallah Bye!

6.- The Clyster Of The World - Zorita

7.- Dikhav 'daj, dikhav 'doj - Kathia

8.- Rada - Rukantu

9.- Khyapa Tui Na Jene - Debalina Bhowmick

10.- Lamasiny - Kilema

11.- Miri - Djeli Moussa Condé