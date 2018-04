MundoVivo estrenó el próximo tema de Pascuala Ilabaca, Manikarnica

Esto es lo que escuchaste en el último capítulo de MundoVivo, donde estrenamos la canción Manikarnica de Pascuala Ilabaca y Fauna. La mejor música del mundo suena todos los domingos a las 9:00 y su repetición es los martes a las 22:00.

01.- Notánvalpo - Ajayu

02.- Every Breath You Take - Vocal Sampling

03.- Una curiosidad Sonreída - Macarena Robledo

04.- La Trilla - Andrés Cóndon

05.- Kamelemba - Oumou Sangaré

06.- Kore - Kalàscima

07.- Warni Warni - Omar Souleyman

08.- Rumbera - Sistema Solar

09.- Meisterjaan - Bambusest Laev

10.- Casorio - Banda Conmoción

11.- Manikarnica - Pascuala Ilabaca y Fauna