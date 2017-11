Mujeres víctimas de ataques con ácido protagonizaron emotivo desfile de moda

Diez mujeres víctimas de ataques con ácido protagonizaron un desfile de moda, en Nueva Deli, India.

Meena Khatoon, una de las modelos, cuenta que, al principio, las heridas que le dejó el ataque de su exmarido le provocaban vergüenza, sobre todo cuando salía y todos la miraban.

"La gente a menudo desvía la mirada cuando salgo a la calle. Se dan media vuelta cuando me ven. Siempre he tenido problemas", dijo.

"Pero un día me dije 'si así es como me ven, pues me da igual'", agregó.

El evento fue organizado por la ONG Make Love Not Scars (Haz el amor no cicatrices), dedicada a la rehabilitación de víctimas de agresiones con ácido.