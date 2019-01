Mujeres fueron aisladas a una choza por tener la menstruación en Nepal

En Nepal, por más de una década, pese a que fue prohibido, se continúa realizando el "Chhaupadi", práctica que aísla en Chhaugoth (chozas) a las mujeres que estén menstruando. En esta, se incluye a los hijos de cada nepalés.

Pese a esto, Shristi Regmi (26), teniente de alcalde al municipio de Budhinanda, viaja a lo largo del país ayudando a estas mujeres exiliadas. Debido a la muerte de Amba Bohara junto a sus dos hijos, Regmi consiguió el desmantelamiento de 80 chozas menstruales, según Business Standard.

"Esta es una mala práctica religiosa que ha matado a muchas mujeres. Esta creencia profundamente arraigada debería terminar ahora", comentó la miembro del ayuntamiento.

Para los nepalés, el hecho de tener la regla, significa ser impura, por lo que le es negado el ingreso a sus casas, cocinas y templos, prohibiéndoles también tocar la comida, plantas, el acceso a los grifos de agua y pozos.

"Es un desafío acabar con esta creencia de siglos de antigüedad en un corto período. Pero no es imposible. Estamos recopilando datos sobre quiénes han demolido sus Chhaugoth y quiénes no. Aquellos que no lo hayan hecho, su nombre se hará público y se les prohibirá el acceso a las instalaciones estatales", agregó.

La policía del distrito de Bajura están constantemente rodeando las aldeas y chozas.

A su vez, este "ritual" es aceptado en todo el país, pero cada distrito tiene su forma de llevarlo a cabo.

"Es una práctica ampliamente aceptada en todo Nepal. Desde el que tiene estudios hasta el analfabeto y desde la élite económica hasta los pobres, todos siguen esta creencia de la menstruación", explicó Efe Chet Raj Baral, oficial jefe de distrito de Bajura.



Choza Menstrual.