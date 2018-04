Mujeres denuncian a Herval Abreu de abuso sexual

Una serie de mujeres denunciaron abusos sexuales y de poder por parte del director de teleseries Herval Abreu, en un reportaje publicado en la revista Sábado.

Una de las acusadoras es la guionista Bárbara Zemelman, quien trabajó con Abreu en varias oportunidades, la última de ellas para la realización de Soltera otra vez 3.

La mujer dice que el primer atisbo de un comportamiento inadecuado ocurrió en 2011, cuando discutían los nombres para los personajes de la primera parte de la teleserie mencionada en el párrafo anterior. Cuando llegó el turno de "Susy", el director propuso que se llamara como ella, Bárbara. "Dijo que era un nombre más culiable", recordó la autora. De acuerdo con Sábado, otro de los presentes en la reunión confirmó la versión de Zemelman.

La guionista también sufrió acoso a través de Whatsapp. Fue en 2016, cuando era parte del equipo de Preciosas. "Me llega este mensaje que decía ‘quiero hacerte el amor’. Yo estaba en mi casa y lo encaré. Me dijo ‘yo estoy enamorado de tu cerebro’, ‘me pareces interesante’ (…) Le dije que no me parecía, pero él le bajó el perfil", recordó Zemelman.

Carola Paz, actualmente de 42 años, conoció a Abreu cuando asistió a un casting para Adrenalina, en 1996. En una oportunidad, el acusado la interrogó sobre su vida personal y la invitó a salir. Ella se negó. Al año siguiente, la llamaron para participar de un casting para Rosabella, teleserie de Mega centrada en un empresario de lencería femenina. No sabía quién era el director.

Para Rosabella, Abreu obligó a Paz a desfilar en ropa interior en su oficina y la atacaba constantemente por su cuerpo. Le decía que estaba gorda.

Pero lo peor ocurrió un día en el que el director peleó con la aspirante a actriz, porque esta supuestamente había llegado tarde a una grabación: se subieron al auto del hombre y Abreu abusó de Paz. "Metió la mano por debajo de mi vestido. Yo creo que estaba intentando ver, dentro de toda su locura, si estaba excitada. Cuando me tocó me sentí congelada. No le quité la mano. Me debo haber acomodado para alejarme de su mano, pero no lo golpeé ni le dije nada. Me quedé muda y no le dije anda el resto de la noche".

Tras eso, Abreu la llevó a un motel. “Recuerdo que había una cama. Y no recuerdo haber sentido nada. Era como si yo hubiese estado viendo esto desde afuera. Como si no hubiese estado en mi cuerpo. Los doctores me dicen que sufrí una disociación. Ni siquiera recuerdo que me haya quitado el vestido (…) Me sentí como una persona manchada, sucia, sin valor (…) Cuando todo terminó, solamente pensé al fin me va a dejar tranquila”, recordó Paz.

Una serie de mujeres también acusan a Herval Abreu de invitarlas a su departamento para ensayar escenas, siempre con un beso o contacto físico involucrado.



La defensa de Abreu

El director niega los hechos relatados por Paz y, según él, "son ficción". "La historia del motel es ficción y lo niego (…) Entre toda mi ingenuidad y errores que pude haber cometido, si yo tuviera el prontuario con las mujeres que dicen que me he metido, creo que de verdad sería James Bond, no sé", dijo Abreu a Sábado.

"El daño que se me ha hecho es gigante, acabo de perder hacer un musical, que era el sueño de toda mi vida, acabo de quedar afuera”, agregó.

Sobre los castings con aspirantes a actrices en su departamento, afirmó: "Un pecado de mi vida es dedicarle más tiempo del que debo a mi pega y más pasión de la que debo. Trabajar con gente más allá y poder conseguir algo más de una actriz, eso es algo que me apasiona (…) Nunca le he dado una mala mirada, porque no ha tenido una mala intención".

Canal 13

La denuncia de Zemelman llegó a la oficina de Javier Urrutia, director ejecutivo de la estación, a través de un alegato a la contraloría del medio de comunicación, en diciembre de 2017. En enero de 2018, Abreu fue desvinculado del canal, según la versión oficial, debido a una restructuración interna.

En abril, Canal 13 dispuso de dos psicólogos para las actrices que trabajaron con Abreu. Dos ya se han acercado a contar su experiencia. Según el reportaje, han llegado denuncias "muy graves" contra el hombre tras Machos.