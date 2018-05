Mujeres acusan a Morgan Freeman de acoso y conductas inapropiadas

Ocho mujeres acusaron a Morgan Freeman de conductas inapropiadas y de acoso sexual, en un reportaje de CNN.

Una de las denunciantes fue asistente de producción para la película "Going In Style", protagonizada por Freeman, Michael Caine y Alan Arkin.

La mujer contó que el ganador del Oscar la tocaba constantemente sin su consentimiento en la parte baja de la espalda. Además, denunció que el intérprete trató de levantarle la falda en varias oportunidades, "preguntándome si llevaba ropa interior". Freeman siguió con sus intentos hasta que "Alan (Arkin) hizo un comentario diciéndole que se detuviera. Morgan se asustó y no supo qué decir", según la denunciante.

Otra fuente citada por CNN, parte del staff de la película de "Now You See Me", en 2012, dijo que Freeman constantemente hacía comentarios inapropiados sobre su apariencia física.

"Comentaba sobre nuestros cuerpos. Sabíamos que si él venía, no podíamos usar ninguna blusa que mostrara nuestros pechos, no debíamos usar nada que mostrara nuestros traseros, es decir, no usar ropa que (fuera) ajustada", dijo la mujer.

Una periodista, una de las autoras del artículo publicado en CNN, dijo que Morgan Freeman tuvo un comportamiento inadecuado cuando lo entrevistó a propósito de "Going in Style". Chloe Melas relató que tenía seis meses de embarazo en ese momento, estaban en una pieza llena de gente, incluidos Arkin y Caine, y el actor le estrechó la mano, sin soltarla, mientras la miraba de arriba abajo. "Ojalá estuviera allí", dijo Freeman, según Melas.