Mujer que amenazó de muerte a Fernanda Maciel asegura que 'no era una blanca paloma'

Francesca Orellana, mujer que hace un tiempo atrás amenazó de muerte a Fernanda Maciel, tras enterarse que tenía una relación con su pareja, disparó contra la joven desaparecida en matinal de La Red "Hola Chile".

"Sí, no lo niego, es cierto, sí la amenacé (…) reaccioné de mala forma. No lo niego, yo reaccioné muy mal, pero reaccioné a lo mejor como cualquier persona que sabe que la están engañando. Una nunca va a reaccionar de buena forma en un hecho así", comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que "me enteré por terceras personas, en una cosa así una es la última que se entera. Me llegó un comentario y primero dije 'a lo mejor me están mintiendo', pero empecé a averiguar y era cierto. Fui a su casa, para que me diera la cara y no me la dio. No quiero decir que no me descontrolé, pero tampoco me volví loca",

Junto a lo anterior, reveló los detalles sobre el encuentro que tuvo en su minuto con Fernanda. "Yo llegué, pregunté a alguna personas si la conocían, porque la muchacha es bastante conocida. Me indicaron cómo llegar a la casa, la llamé, la afronté y le pedí que saliera a dar la cara. Porque ella sí sabía que este cabro tenía a su familia. Ella sabía que estaba rompiendo una familia, no era na’ como a ella la pintan, como blanca paloma".