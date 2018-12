Mujer puso a la venta a su marido a través Ebay por tan sólo 14.300 pesos chilenos

Una mujer alemana realizó una insólita publicación en Ebay, ya que ofrecía a su marido "usado" por sólo 18 euros, cerca de 14.300 pesos chilenos.

Según lo publicado por el Berliner Kurir, una mujer estaba cansada y aburrida de su esposo, así que decidió "venderlo".

"En algún momento estaba harta", dijo al medio, comentando además que el hombre no ponía mucho de su parte en cada uno de los panoramas que ella armaba.

"Durante los primeros dos días de Navidad me di cuenta de que ya no encajábamos: me gustaría entregar a mi esposo. Se excluye el intercambio. Solicitudes por correo electrónico", escribió en la publicación que subió a Ebay.

El anuncio fue visto más de 100 veces antes de ser eliminado, ya que no hubo interesados en la oferta.