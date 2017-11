Mujer necesita US$ 10 mil para dejar de sufrir por el tamaño de sus senos

La australiana Sheridan Larkman comenzó un colecta a través de internet para poder costear una operación de reducción de busto.

La joven de 23 años, madres de dos hijos, comentó el sitio GoFoundMe cuál es su problema: sus senos comenzaron a crecer cuando tenía diez años y, desde entonces, no han parado de hacerlo. Sufre escoliosis y constantes dolores de hombros.

"La gente a menudo me miraba boquiabierta en la calle y los hombres gritaban comentarios groseros. Comprar ropa fue una pesadilla. Si comprara una talla 10 para que se ajuste a mi cintura, mis senos se derramarían sobre la parte superior", dice Larkman en la publicación.

La mujer necesita reunir 10 mil dólares para mejorar su condición de vida. "Mis senos me están afectando mi salud y estoy tan cansada de vestirme para intentar cubrirlos y no recibir comentarios molestos como los que he recibido toda mi vida", cuenta.

"Ayúdenme a financiar una reducción privada para salvar mi salud y así poder disfrutar la vida más activamente con mis hijos y pasatiempos sin restricciones", cierra.