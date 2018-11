Mujer funa a Jorge Baradit en plena exposición

El escritor Jorge Baradit fue duramente increpado por una mujer que asistió a su exposición en la Feria del Libro, en Puerto Montt.

Esta funa comenzó cuando la participante le realizó una pregunta a Baradit sobre las antiguas publicaciones que realizó vía Twitter, que luego de un tiempo borró.

Frente a esto, la mujer le dijo: "Con respecto a la historia y a la memoria, a tu propia historia, que tú como dijiste 'la historia de cada uno es la más importante', quería recordar las historias que tú borraste", comenzó diciéndole al escritor.

A esto, agregó que eran "machista, misógenos, asquerosos, zoofílicos, necrofílicos, horribles. ¿Esas historias podrían construir el libro de la 'Historia Secreta de Baradit'?".

"Por lo demás, la historia la escribes tú que eres un diseñador gráfico, publicista, pero no un historiador. ¿Esa es la historia que queremos repartir en la mente de nuestro niños? Y dejar de lado por alguien que no es historiador, desechar a los eruditos, a las personas que han estudiado, a los historiadores de verdad borrarlos del mapa y meter esta historia que son secretos, aparte no sé de dónde sacas la fuente, la bibliografía… ¿Esa es la historia que queremos tener?", agregó y comenzó a leer uno de ellos.