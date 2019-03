Mujer estadounidense gastó 22.500 dólares para parecerse a Meghan Markle

Xochytl Greer, una mujer estadounidense, gastó 22.500 dólares -cerca de 15 millones de pesos chilenos- en cirugías plásticas para parecerse a Meghan Markle, duquesa de Sussex.

La mujer de 36 años de Houston, Texas, contó que luego de dar a luz a su hija se sentía muy incómoda con su cuerpo y aunque se arreglara y pusiera todo su esfuerzo en sentirse linda, no lograba verse "presentable".

Fue en ese momento que Geer que comenzó a fijarse de sobremanera en la esposa del príncipe Enrique, específicamente en su respingada nariz.

Según confesó a Mirror, Meghan Markle "me gusta mucho, siempre he pensado que es una persona con clase, creo que es absolutamente hermosa. El saber las cosas que ha pasado, que no creció en una familia perfecta me hizo sentir más identificada con ella".

Para lucir como Meghan, Xochytl se sometió a diversas cirugías y tratamientos como relleno de labios, aumento de trasero, relleno de ojos, rinoplastía y liposucción en el abdomen.

"Mi nariz definitivamente se parece a la de ella", dijo, agregando que "cuando me veo al espejo soy feliz de nuevo. Soy todavía yo, pero una mejor versión de mí", sostuvo.

