Mujer estadounidense ganó la lotería 30 veces en un sólo día

Hay gente que tiene mucha suerte y una de ellas es Deborah Brown, una mujer estadounidense que compró 30 boletos de lotería idénticos en un mismo día.

Según informó NBC News, los primeros 20 los compró en una gasolinera y luego, a las horas después, volvió al mismo lugar para comprar otros diez.

Una vez en su poder, la mujer buscó la combinación perfecta y terminó escogiendo los números 1-0-3-1, los cuales la convirtieron en la ganadora de la lotería, 30 veces en un mismo día, ganando 150.000 dólares en total.

This super lucky Richmond, VA player won $150,000 playing Pick 4 back on Feb. 11 by purchasing 30 TICKETS of the exact same winning numbers: 1-0-3-1. 😯💚 pic.twitter.com/Dpujgs98Dq