Mujer cambió por completo su apariencia física tras sufrir bullying cuando era niña

Una mujer de 24 años gastó cerca de 50 mil dólares en diversas cirugías plásticas para cambiar su aspecto, volviéndose toda una influencer en Instagram.

Celine Centino, de Suiza, decidió intervenir su físico debido al crudo bullying que recibió cuando estaba en el colegio, donde incluso fingía estar enferma para no tener que asistir al establecimiento y así evitar el acoso.

"Fui intimidada a diario, y siempre por algo nuevo, ya sea que parecía como un chico porque no tenía senos o porque mi trasero era demasiado gordo (aunque eso ahora me gusta). Los niños me decían que mi cara parecía basura. Me decían que era fea, me empujaban y me ignoraban. Siempre decía que estaba enferma o resfriada para evitar ir a la escuela", comentó la mujer al Daily Mail.

Su vida dio un giro de 180° cuando comenzó a ahorrar para transformarse en otra mujer, llegando a someterse a tres cirugías de aumento mamario, además de intervenir sus labios, nariz, mejillas y barbilla, en un período de cuatro años

"Ahorré mucho dinero cuando era joven. Nunca salí de fiesta en clubes hasta los 18 años. Trabajé muy duro y gasté todo mi dinero en cirugías. Ahora me siento muy bien conmigo misma y finalmente estoy feliz de vivir la vida que siempre quise. Además, me hace sentir más fuerte de lo que era antes. Si alguien dice algo malo de mí, ya no me importa. Ya nadie puede hacerme daño", concluyó.