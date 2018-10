Mujer asegura que un duende la visitó por la noche y le "hizo el amor bien bonito"

Las redes sociales se sorprendieron con un video que comenzó a circular recientemente, y que en cuestión de horas ya tenía miles de reproducciones.

Se trata de la historia de una mujer que no creía en duendes hasta que uno la visitó por la noche y le "hizo el amor muy bonito".

La mujer, llamada María Concepción Zacarías Torres, vive en Tecomán, México, relató su testimonio para un programa que se centra en fenómenos paranormales y leyendas.

Al ser consultada por la situación, María Concepción aseguró que "yo no pensaba que existían, y sin embargo en la media noche yo sentía como que me hacían el amor. ¡Ah canijo!, dije, porque mi esposo vivía en una cama y yo en otra. Un día le dije a mi viejo que por qué iba a mi cuarto y me dijo que no. Es que un duende me vino a hacer el amor, le dije y qué bonito sentía".

En esa línea, agregó: "Sí existen los duendes, no crean que no. Yo siempre supe que no fue un sueño. Sentía 'lo mojado'. La verdad es que sí existen las cosas".