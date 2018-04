Mujer apuntada como la madre de Luis Miguel: "Yo no soy quien buscan"

El programa argentino "Infama" encontró a la mujer que ha sido señalada como la supuesta madre de Luis Miguel, a que el cantante no ve hace más de 30 años.

"Yo no soy quien buscan", fueron las primeras palabras que dijo la señora de 70 años que asegura llamarse Rosalía de Castro, quien fue una escritora española que falleció en 1885.

El periodista Luis Ventura le mostró fotografías del cantante, donde ella preguntó "¿El torero?", para agregar que "no soy idéntica y nada que ver con nada", dijo.

"Es imposible. No tengo nada que ver. No somos iguales", señaló la mujer, que no quiso revelar su verdadera identidad ni decir cuántos años tiene.

"No me llamo Marcela", contestó enfurecida mientras el periodista le consultara insistentemente sobre si tiene o no algún laso con "El Sol de México".

La última vez que se vio públicamente a Marcela Basteri fue en marzo de 1985, cuando un pequeño cantante la invitó a subir al escenario del Luna Park para dedicarle una canción.

Tras esto, nunca más hubo una grabación, foto o cualquier tipo de información sobre la mujer nacida en la Toscana, Italia, en 1946.

El "Rey Sol" invirtió miles de dólares en la búsqueda de su madre, sin lograr algún tipo de respuesta, ya que desde esa vez que le dedicó "Marcela" nunca más supo de ella.

"Él cree que algo pasó pero no lo sabe muy bien. Su mamá adoraba a sus (tres) hijos y los fue a buscar pero el padre no se los quiso entregar. Ahí empezaron las discusiones", señaló al programa el periodista Polo Martínez, amigo íntimo de Luis Miguel.

Además, agregó que si esto fuese verdad, el artista "ya estaría en Buenos Aires". "Siempre quiso cerrar el tema y saber qué pasó. Gastó mucha plata en buscar a la madre. Contrató los mejores servicios para buscarla", concluyó.