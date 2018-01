En medio de las celebraciones de los 25 años de Monday Night RAW, uno de sus campeones se encuentra en graves problemas.

Una mujer de nombre Philomena, en su cuenta de Twitter, acusó que Enzo Amore abusó sexualmente de ella.

Según su versión, el actual monarca de la división crucero habría cometido la violación con un amigo en octubre pasado.

Hasta el momento, ni el luchador ni la WWE se han pronunciado respecto a la denuncia en su contra.

OKAY..it’s been long enough & I have been so so scared to share this. I was raped in mid October by the WWE Enzo Amore (also known as Eric Arden) & Tyler Grosso & TOOPOOR let it happen as accomplices. I was in a mental hospital for 45 days after it. They ARE NOT good people. pic.twitter.com/VhyG6oaDwg