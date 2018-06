Mujer acusa a vocalista de APC y Tool de haberla violado cuando tenía 17 años

Un nuevo caso de abuso sexual golpea al mundo de la música, puesto que un testimonio que se ha viralizado en redes sociales da cuenta de una mujer que asegura haber sido víctima de este delito por parte de Maynard James Keenan, vocalista de Tool y A Perfect Circle.



Por medio de Twitter, la afectada relata que todo ocurrió en el 2000 cuando tenía 17 años, tras un show de la última banda mencionada y en el que se le acercó otra persona para saber si le interesaría conocer al grupo.



Durante ese diálogo, la víctima comentó si podía ir con su novio, pero le manifestaron que solo contaba con un pase, por lo que acordó que su pareja la esperara en el lugar mientras se sacaba una foto con A Perfect Circle.



Fue en ese contexto que la afectada conoció a James Keenan, quien insistió en que la acompañara a ver una película en el bus de gira del grupo. Como es de suponer, la mujer aceptó estar unos minutos, considerando que el pedido lo hacía una celebridad y porque era menor edad, entendiendo la ingenuidad en cuanto a las decisiones que se toman.



La mujer señala que en el vehículo ocurrió la violación, detallando que el músico procedió a manosearla y bajarse los pantalones, mientras ella yacía paralizada por lo que estaba viviendo.



"Me quitó los pantalones y me penetró. No hubo ningún tipo de previa. Esto no era sobre sexo, era sobre violarme lo más rápido posible. Me penetró sin condón, mientras yo estaba paralizada en silencio. No estaba drogada. Estaba sobria y en mis cabales. No hubo consenso. Él se aprovechó de mi miedo para violarme. Me costó años procesar lo que había ocurrido", contó en Twitter.



Ante el testimonio, varios usuarios la han apoyado, mientras que otros ponen en duda su historia a la espera de alguna repercusión por parte de James Keenan.

Deep breath. I have to anonymously tell this story because I tried to tell it from my real account and couldn't name him directly out of fear, so I deleted the tweets. Here goes: I was 17 and he was 36. 1/