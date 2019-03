Mueren en accidente de auto los integrantes de la banda británica de rock Her's durante gira

Stephen Fitzpatrick y Audun Laadig, los dos miembros de la banda de rock británica Her's, murieron en un accidente automovilístico durante una gira en Estados Unidos.

Los músicos se dirigían a un concierto en Santa Ana, California, cuando ocurrió el lamentable hecho. Ambos murieron junto a su mánager de la gira, Trevor Engelbrektson, según consigna The Sun.

En un comunicado publicado en Facebook, el sello de la banda Heist Or Hit escribió: "Todos estamos desconsolados. Su energía, vitalidad y talento llegaron a definir a nuestro sello (...) Como seres humanos, eran cálidos, amables e hilarantes. Cada vez que pasaban por la oficina eran una experiencia edificante".

Los compañeros de la banda se conocieron en el Liverpool Institute for Performing Arts y lanzaron su primer álbum en 2012, titulado Songs of Her's.