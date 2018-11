Muere Stephen Hillenburg, creador de Bob Esponja

El mundo de la animación infantil pasa por un triste momento, luego de que se anunciara que Stephen Hillenburg, creador de Bob Esponja, muriera a los 57 años.



La información fue confirmada por el canal Nickelodeon, que detalló que la mente detrás de las aventuras de este popular personaje y Patricio sufría de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).



Por medio de un tuit, el medio señaló que "era un gran amigo y socio creativo desde hace mucho tiempo en Nickelodeon y nuestros corazones están con toda su familia. Steve le otorgó a Bob Esponja con un sentido único e inocente de humor que ha traído alegrías a generaciones de niños y familias en todo el mundo".





💛 We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work. 💛