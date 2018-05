Muere el escritor Philip Roth a los 85 años

A los 85 años falleció el escritor Philip Roth informó la revista The New Yorker, publicación con la que Roth colaboró durante la mayor parte de su carrera.

Autor prolífico, escribió cuento y ensayo, pero sobre todo novelas. Su trilogía americana, editada a finales de la década de 1990, le abrió definitivamente las puertas del Olimpo literario.

En su obituario, The New Yorker ha recordado los temas preferidos de Roth: “la familia judía, el sexo, los ideales americanos, la traición de los ideales americanos, el fanatismo político y la identidad personal”.

En 2012 anunció que dejaría de escribir. En una de las últimas entrevistas que concedió, publicada en The New York Times en enero, el autor decía que se pasaba el día leyendo, actividad que había sustituído a la escritura: “En pocos meses dejaré la vejez para adentrarme en la vejez profunda [cumplirá 85 años el 19 de marzo]. Me parece asombroso seguir aquí al final de cada día. Al acostarme sonrío y pienso: ‘He vivido un día más’. Y me fascina despertarme ocho horas más tarde y seguir aquí: ‘He sobrevivido otra noche”.