Muere Chuck Mosley, el primer vocalista de Faith No More

Chuck Mosley (57), uno de los otroras integrantes de la banda Faith No More, falleció este jueves, según dio a conocer su familia.



El artista, que participó en los primeros dos discos de la banda ("We Care a Lot" e "Introduce Yourself") murió a causa de sus adicciones, de acuerdo al comunicado que expresó el círculo íntimo de Charles Henry Mosley.



"Luego de un largo periodo de sobriedad, Charles perdió la vida el 9 de noviembre de 2017 debido a la enfermedad de la adicción. Estamos compartiendo la forma en la que murió con la esperanza de que sirva como una alarma o una llamada de atención o ayudar a alguien que está luchando duro por la sobriedad. Su muerte deja a su pareja de largo tiempo Pip Logan, dos hijas, Erica y Sophie, y su nieto Wolfgang Logan Mosley. La familia aceptará donaciones para los gastos fúnebres", expresa el escrito.