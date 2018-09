Muere actor Paul John Vasquez, conocido por su aparición en Sons of Anarchy

El actor reconocido por sus papeles secundarios en Sons of Anarchy y CSI:NY, Paul John Vasquez, fue encontrado muerto durante la noche del lunes, en California, Estados Unidos.



Según TMZ, el padre lo encontró inconsciente en la casa de la familia, en lo que se presume fue un deceso producto de un ataque al corazón.



Tras esto, se dio aviso a los equipos de emergencia, aunque no se pudo hacer mucho para evitar el deceso del actor de 48 años.



Vasquez alcanzó notoriedad al momento de aparecer en Sons of Anarchy, una serie que ya había sufrido el deceso de otro artista, como lo fue la muerte de Alan O’Neill.