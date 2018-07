Morrissey y feminismo: "No ayuda a nuestras sociedades y hace que el masculinismo tome represalias"

El cantante inglés Morrissey, que se presentará por partida doble en Chile en diciembre, respondió al diario La Tercera una serie de preguntas donde habló de su visión actual de la música, los medios y los temas que protagonizan la agenda global.

Primero, apuntó a la prensa inglesa, a quien la calificó como "de izquierda". "Si no estás de acuerdo con la izquierda, eres masacrado en la prensa por ser un fanático racista, tu público es ridiculizado y se hacen todos los esfuerzos para silenciarte. Si cuestionas el Islam o la multiculturalidad, la radio de la BBC no reproducirá tu música porque el Islam es ahora una ideología dominante en el Reino Unido", explicó.

Respecto al feminismo también es tajante. Indicando que lo conoció a los 14 años, el ex The Smiths hace diferencias entre lo que leyó y lo que actualmente sucede. "El objetivo original del feminismo era avanzar hacia a un plano intelectual superior, pero ahora solo parece querer ocupar posiciones masculinas y recibir agresión masculina. No ayuda a nuestras sociedades y, más bien al contrario, hace que el masculinismo tome represalias".

En cuanto al rol de la música en el mundo actual, Morrissey es lapidario. "Estamos muy cerrados y creo que recurrimos a la música para descubrir quién o qué somos. La música nos dice cómo escapar de ciertas cosas. No cambia el mundo, porque las canciones son como flechas de arte y no pueden realmente competir con el espectáculo tonto de la guerra, el dinero y la violencia política… que es lo que hace que el mundo gire. Las canciones mitigan el trauma de… simplemente estar vivo", aseguró.

Respecto a su permanencia en los escenarios, ad portas de los 60 años, señaló cierta insensibilidad frente al tema. "Todo sucede tan rápido que es difícil incluso saber qué está sucediendo realmente. Mientras tenga buen pulso, sé que tendré la iniciativa para cantar. No soy un elegido, nunca he sido promocionado por estar a la moda ni estoy donde estoy por mi aspecto, por lo tanto, no me he alejado de la necesidad original de cantar. Debes continuar como si todos te estuvieran escuchando… ¡Incluso si no lo están!", declaró.