Morrissey sufrió violento episodio en medio de una presentación

Morrissey tuvo que bajar del escenario al ser víctima de un ataque por parte de un asistente mientras se encontraba realizando su show en San Diego, Estados Unidos.

El hecho que perjudicó la presentación del británico ocurrió el pasado sábado 10 de noviembre, y fue grabado por algunos de los fanáticos del exvocalista de The Smiths.

Según informó TMZ, la agresión ocurrió cuando el artista interpretaba su canción "Every day is like sunday". Tras el golpe, Morrissey prefirió no volver al escenario, ya que ese tema era el penúltimo de su setlist.

En el video se ve cómo un grupo de fanáticos irrumpen en el escenario, hasta que la situación comenzó a descontrolarse luego de que el hombre pareciera golpear a Morrissey, quien tuvo que ser sacado por seguridad.