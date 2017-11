Morrissey defendió a Harvey Weinstein y Kevin Spacey

El cantante británico Morrissey se encuentra promocionando su último disco, Low In High School. En ese contexto, fue entrevistado por el semanario alemán Der Spiegel, donde le preguntaron respecto a las acusaciones de violencia en el mundo artístico.

Sobre Kevin Spacey, quien se encuentra acusado de acosar sexualmente a un joven de 14 años en 1986, calificó las denuncias como "ridículas".

"Por lo que sé, él estaba en una habitación con un joven de 14 años. Kevin Spacey tenía 26, el niño 14. Uno se pregunta dónde estarían los padres de ese niño", declaró, añadiendo que "uno se pregunta si el niño no sabía lo que iba a pasar. No sé tú, pero en mi juventud yo no habría estado en una situación como esta. Nunca. Estaba al tanto de lo que podría pasar", expresó..

Si bien dijo que condenaba todo tipo de violencia sexual, Morrissey explicó que "cuando estás en la habitación de alguien, tienes que estar atento de lo que eso puede conllevar. Por eso no me suena muy creíble. Me parece que Spacey ha sido innecesariamente atacado".

Respecto a Harvey Weinstein añadió que "la gente sabía lo que pasaba y le seguían el juego. Después, ellos se sintieron avergonzados o disgustados. Se dan la vuelta y dicen:'Yo fui atacado, yo fui sorprendido'. Pero si todo salía bien, si ellos no hubiesen tenido una gran carrera, ellos no habrían hablado", repitiendo que "Odio las violaciones. Odio los ataques. Odio las situaciones sexuales que son forzadas para otra persona, pero en muchos casos uno ve las circunstancias y piensa que la persona que es considerada una víctima solo está decepcionada".