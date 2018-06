Morrissey afirmó que "los veganos son seres superiores"

El cantante británico Morrissey, que viene a Chile el próximo 9 de diciembre, reveló en una reciente entrevista con la plataforma Tremr que los veganos "son seres superiores" y que su dieta se basa en productos precisos, ad portas de una nueva gira y del lanzamiento de un nuevo disco, el próximo 6 de julio, llamado This is Morrissey.

Admitiendo que actualmente "es más fácil que le caiga un rayo que suene en una radio", reveló que se encuentra en un buen momento artístico, reflexionando sobre la actualidad de los gustos de la gente, la política, lo molesta que le resulta la prensa inglesa y de sus próximos trabajos.

Pero también respondió sobre una de las causas que más lo motivan: el cuidado a los animales. "No como animales, pájaros o peces. No me considero vegano, vegetariano o carnívoro. Soy solo yo", indicó, añadiendo que se niega "a comer cualquier cosa que tenga una madre, eso es obvio. Siempre he encontrado que la comida es muy difícil porque sólo como pan, papas, pasta y nueces... y todo se paraliza. No puedo comer nada que tenga sabor", explicó.

"Nunca he tenido un curry, ni café, ni ajo. No tengo remedio cuando me entregan un menú en un restaurante. Voy directamente a Kiddie's Meals. Si encuentro porotos, la noche es un gran éxito. Y si alguna vez me lleva a cenar, es importante que también traiga una tostadora", ironizó.

Además, reveló cómo ha enfrentado las críticas por su dieta. "Asumen que has adoptado una posición moral elevada negándote a comer un animal muerto. ¡Y tienen razón! Pero sólo asumes el puesto en nombre del animal sacrificado: no ganas dinero desde tu punto de vista. Te conviertes en la voz del animal que dio patadas y luchó para aferrarse a la vida, pero que fue descuartizado porque un gordinflón", declaró, antes de admitir que "la verdad es que los veganos son en realidad seres superiores".