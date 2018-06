Morrisey confirma regreso a Sudamérica y conciertos en Chile tienen fecha

Morrisey confirmó este viernes su regreso a Sudamérica, donde destacan dos conciertos que realizará en Chile.

El primero de ellos será el 14 de diciembre en el Gran Arena Monticello y un día después en el Movistar Arena.

LATIN AMERICA TOUR 2018. Tickets on sale this Friday for all dates except Paraguay (on sale July 6th). pic.twitter.com/CXt8nOPPwb