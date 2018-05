Morgan Freeman: "No ofrecí trabajos o ascensos a cambio de sexo"

Morgan Freeman reiteró sus disculpas a las mujeres que lo denunciaron por comportamientos abusivos e inapropiados, pero se defendió y aclaró que nunca ofreció trabajos a cambio de sexo ni creó ambientes laborales inseguros.

"Pedí perdón el jueves y continuaré pidiendo perdón a cualquiera que haya podido molestar, aunque fuera involuntariamente, pero también quiero ser claro: no creé entornos de trabajo inseguros. No agredí a mujeres. No ofrecí trabajos o ascensos a cambio de sexo. Y cualquier insinuación de que lo hice es completamente falsa", dijo en un comunicado de prensa.

"Todas las víctimas de agresiones y acoso merecen ser escuchadas. Y necesitamos escucharlas. Pero no está bien equiparar horribles incidentes de agresión sexual con piropos o humor inapropiados", agregó.

Entre los casos citados por un reportaje de CNN, está el de una joven asistente de producción que comenzó a trabajar en el verano de 2015 en el SET de la comedia "Going in Style", una cinta protagonizada por Freeman, Michael Caine y Alan Arkin.

En su testimonio acusa al intérprete de tocamientos indeseados y comentarios diarios sobre su figura y SU vestimenta. En una de esas situaciones, Freeman trató de levantarle la falda en varias ocasiones mientras le preguntaba si llevaba ropa interior.