Monserrat Torrent confirma su participación en la Vedetón

Monserrat Torrent, más conocida como "Monty", es la nueva confirmada para la Vedetón. La exchica Mekano se hará presente en el evento solidario en el baile de tríos junto a Yuli Cagna y Bruno Zaretti.



"Fue una sorpresa que me consideraran. Me pareció interesante la invitación porque esto de los tríos es algo que no se ha visto", dijo la relacionista pública en conversación con LUN.



Además, hizo un llamado a través de cuenta de Instagram a no perderse los cinco musicales que estarán sobre el escenario apoyando a la Teletón.







Ya es oficial! Este año tríos de baile se tomarán la tan emblemática vedetón! Ahí estaremos junto a @yulicagna y @bruno_zaretti No se pierdan los 5 musicales que estarán sobre el escenario apoyando a @teleton_2017 Una publicación compartida por montorrent (@montorrent) el 12 de Nov de 2017 a la(s) 4:22 PST