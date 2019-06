Mónica Aguirre revelará difícil situación en el capítulo de este viernes de Podemos Hablar

Este viernes se emite el nuevo capítulo de Podemos Hablar, pero como es costumbre, CHV lanzó un pequeño adelanto en el que podemos ver cómo Steffi Méndez, Juanita Ringeling, Iván Cabrera, Leo Caprile, Cristián De la Fuente y Mónica Aguirre abordarán temas personales.

En esa línea, el avance mostró el dama que vive Mónica Aguirre, quien reveló que su hermano menor vive una compleja situación, ya que se encuentra en situación de calle.

En la conversación, la exmujer de Gervasio aseguró que ella y su familia han hecho lo imposible por ayudar a su hermano, pero él se niega a salir de la calle.

"Si me está viendo que sepa que lo amo con todo mi corazón y que siempre he querido ayudarlo pero él no se ha dejado ayudar", dice la madre de Millaray Viera.