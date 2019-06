Mon Laferte: 'Tengo días en los que me pregunto si vale la pena todo esto'

Mon Laferte hizo durante esta jornada una parada en el Ciudadano ADN, donde contó detalles de la gira que la tendrá presentando su último disco, Norma, el próximo septiembre, de su residencia en México y también de los coqueteos con la pintura y el mundo audiovisual.

La multifacética artista definió su última placa como "un álbum conceptual" que relató las etapas más características de una relación de pareja. Por eso, optó por recrearlo también en un documental, dirigido por Sebastián Soto Chacón y con la participación protagónica de Diego Luna.

"A cada canción le hicimos un videoclip, y entre medio va un hilo conductor a cargo de Diego", contó. "Básicamente es una película donde soy protagonista y codirigí. Pero más que actuar me gusta estar atrás", relató, adelantando sus ganas de sumergirse en el mundo del cine, como directora y guionista, y repasando su faceta artística "Mon Lafarte", vinculada al mundo de la pintura. "No los vendo, los regalo, tengo un montón guardados en mi casa y estoy armando un proyecto aquí, en Chile", reveló.

La artista se manifestó contenta con el resultado de Norma, pese a que "el proyecto fue muy pesado porque artísticamente es muy ambicioso", asegurando que "me di todos los gustos que quería en la vida" y que la presión por estar instalada en las ligas mayores de la música latina no le es un tema ajeno. "Me pasa que a veces me cuestiono todo, si voy a dar el ancho o no, pero otros días estoy tranquila y motivada. Como toda la gente, tengo días en los que me pregunto si vale la pena todo esto, y días en los que digo que está bien, que esto es lo que me gusta hacer", expresó.

Sobre su comentada depresión, la cantante contó que "el año pasado tuve depresión y ahora tengo fibromialgia. Tiene que ver con el estrés, y con esto que nos enseñaron que tenemos que ser exitosos. Nuestra sociedad está educada para competir y eso está súper mal. Lo único que vale la pena es ser feliz", sentenció.

De sus primeros pasos en Rojo, programa que vive un nuevo ciclo en la televisión local, expresó que "te hace cuero de chancho. Yo miro para atrás y era una niña, tenía 18. Te tiran a los leones, teníamos una hora para ensayar, no teníamos ni siquiera monitor para escuchar como cantábamos, y todo el mundo opinaba. Era muy duro y ahí me hice dura y valiente".

Sobre las diferencias entre Chile y México, en tanto, siente que no son países tan distintos ("en todos lados la gente tiene sentimientos, se emociona", dice). Y con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, para ella, "se siente esperanza en el país. Creo en sus buenas intenciones pero es difícil rescatar un país con tantos años de corrupción".

De este paso por nuestro país, Mon Laferte saltará a Buenos Aires y luego a Madrid, donde iniciará una gira por Europa que la mantendrá ocupada todo julio. De regreso, se presentará el próximo 13 de septiembre en el Movistar Arena, terminando así una gira nacional que incluye fechas previas en las ciudades de Concepción (5), Temuco (7), Antofagasta (8) e Iquique (10).