Mon Laferte sobre su nuevo disco: "Me pareció como un retrato personal"

La cantante chilena, Mon Laferte, estuvo invitada en el Ciudadano ADN, en donde habló acerca de su nuevo disco, Norma, y de temas de contingencia nacional.



Sobre la flamante producción, la artista explicó que se llama así ya que es su primer nombre, además de que explica un poco su forma de ser con respecto al proceso de enamoramiento.



"Le puse Norma porque siento que siempre caigo en esta misma norma de las relaciones de pareja. Siempre me repito", afirmó.



Laferte añadió que "uno para escribir todas estas cosas uno tiene que ir viéndolas en la memoria emotiva, y me pareció como un retrato personal".



Por otro lado, la cantante también habló acerca de su periodo como migrante en México, sobre lo cual sostuvo que "fue divertido, pero obviamente lo más difícil es que uno está muy solo. En Chile tenemos un montón y por eso hay que tratarlos bien. La gente que se va a otros países es trabajadora y busca un sueño".



En tanto, Laferte también aprovechó de dar su opinión con respecto a los dichos de Sebastián Piñera.



"Me da vergüenza. Lo que pasa es que las personas que están en el poder son de avanzada edad, hombres y blancos. Traen o tienen otra educación y me parece ignorante del Presidente hacer ese tipo de comentarios", sostuvo.