Mon Laferte respondió a 'haters' que la criticaron por su cover a Dua Lipa

Mon Laferte se lució en el escenario del Festival Coachella 2019, que se realizó este fin de semana recién pasado, donde sorprendió a sus seguidoras con una impecable presentación.

Durante su show, la intérprete de "Un Beso" realizó un cover de la canción "New Rules" de Dua Lipa, la cual generó diversas reacciones entre sus fanáticos, ya que la cantante usó su celular para ver la letra del tema.

En ese entonces, Monserrat explicó que recurrió a esa alternativa porque habla muy poco inglés y porque necesitaba una ayuda externa para interpretar la canción de la británica.

Sin embargo, muchos de usuarios de Twitter no quedaron contentos con su explicación, por lo que decidieron insultarla y reprocharle su falta de profesionalismo a través de la red social.

Tras las críticas, Mon decidió responderle a todos los "haters" que se ensañaron con ella: "Ok, no me aprendí la letra, solo tuve dos días de ensayo, me aloqué y quise tocar así a la brava, pero de eso se trata la vida, ¿no? Nada es tan serio, hay que divertirse, tomar riesgos, ya existir es toda una aventura".

"Haters déjenme en paz, solo soy una cantante chambeando", concluyó la ganadora del Grammy Latino.