Mon Laferte: "Me siento súper libre artísticamente y en la vida"

La cantante nacional Mon Laferte es una de las más reconocidas últimamente en Hispanoamérica, donde se encuentra actualmente promocionando su nuevo single "Antes de ti".

La canción, inspirada en las baladas románticas de los años 70 y el video en la cultura japonesa, aparece meses después de lanzar "La trenza", su cuarto albúm.

La artista conversó con Jeneasispop, un portal español, donde contó sobre varios aspectos de su vida, como sus ganas de nunca parar, la versatilidad para componer, y su paso por "Rojo".

En menos de 6 años ha publicado cuatro álbumes, en su mayoría todos exitosos y reconocidos, por lo que no tiene mucha necesidad de frenar el paso, asegurando que está muy emocionada por la publicación de este nuevo disco, y que por ahora no quiere parar.

Sin embargo, cree que en algún momento de su vida pueda ser que necesite de un descanso y estará bien, pero que de momento tiene el deseo de compartir música y nada más.





Frente al rol que tiene su música y a lo que podría significar encasillarse sólo en eso y no expandirse a otros estilos, expresó que todos sus discos son súper versátiles, que son de estilos diferentes, poniendo de ejemplo su canción "Amárrame", la cual es una cumbia "perversa y erótica", por lo que no cree sentirse ni estar encasillada. "Me siento súper libre artísticamente y en la vida", añadió.

Los inicios de la cantante fueron a través del programa musical "Rojo" a sus 18 años, en donde tenía muchas canciones escritas y ganas de tocar, pero nunca le hicieron caso, confesando que no se siente identificada con el tipo de música que escribió en el talent-show, declarando que "no me tomaron en serio".

Además, Monserrat aclaró que toda su vida artística nació ya estando en México, dado que el vivir ahí le permitió crear nuevos horizontes que la ayudaron a desarrollarse.

En el último tiempo, ganó el Grammy a mejor canción alternativa con "Amárrame", además de presentarse en marzo en la octava edición de Lollapalooza Chile.