Mon Laferte hizo un llamado a detener la xenofobia con impactante relato

La cantante Mon Laferte quiso, a través de su propia experiencia, concientizar respecto a la discriminación y la xenofobia que viven millones de inmigrantes en el planeta.

A través de un largo texto en Facebook, y mientras triunfa en España luego de su brillante paso por los Grammy Latino, reflexionó alrededor de las grandes dificultades que vivió como inmigrante en su primer año en México: "Sólo habían pasado un par de meses y me dió salmonella, yo vivía sola y no conocía absolutamente a nadie en la Ciudad de México que pudiera ayudarme. Recuerdo que literalmente me arrastraba desde la cama hacia el baño y ahí me quedaba por horas tirada en el suelo para vomitar", detalló.